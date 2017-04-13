Сестра смогла спастись: в Свердловской области возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика на железной дороге

Пока подозревают машиниста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта из-за гибели трехлетнего малыша 13 апреля на переезде около Палкино, сообщили в Уральском СУ на транспорте.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло вчера днем.

— Около остановочного пункта «Палкино» на перегоне «Северка – Сортировочный» Свердловской железной дороги грузовой поезд наехал на трехлетнего мальчика, который вместе со своей сестрой в возрасте 4 лет играл на железнодорожных путях, без взрослых. Машинист поезда, заметив детей, стал им сигналить. Девочка успела отбежать, а мальчик испугался и побежал навстречу поезду, он погиб на месте, — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

В итоге сегодня, 14 апреля, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования уголовного дела будут проверяться версии о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта членами локомотивной бригады, а также причастность к произошедшему семьи погибшего ребенка.