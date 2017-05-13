Просто взяла деньги из кассы: в Екатеринбурге бывшая сотрудница магазина попыталась ограбить коллег

Бывшая работница магазина не прошла дальше порога.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017
В Екатеринбурге бывший заместитель директора в торговой сети пыталась украсть деньги из кассы магазина, сообщает 14 мая 2017 года пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.
Женщина попала на записи видеокамер в магазине на улице Стрелочников. Из них видно, что экс-работница долгое время наблюдала за кассой своих коллег. Как только один из продавцов открыл кассу, женщина подошла и взяла деньги.
В руках у экс-сотрудника оказалось 5 500 рублей. Дальше порога женщина не прошла — ее задержали охранники магазина.
- После задержания ее передали полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».
- До решения суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.