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Просто взяла деньги из кассы: в Екатеринбурге бывшая сотрудница магазина попыталась ограбить коллег

Просто взяла деньги из кассы: в Екатеринбурге бывшая сотрудница магазина попыталась ограбить коллег
16+
Фото: Кадр из видео
Бывшая работница магазина не прошла дальше порога.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

В Екатеринбурге бывший заместитель директора в торговой сети пыталась украсть деньги из кассы магазина, сообщает 14 мая 2017 года пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина попала на записи видеокамер в магазине на улице Стрелочников. Из них видно, что экс-работница долгое время наблюдала за кассой своих коллег. Как только один из продавцов открыл кассу, женщина подошла и взяла деньги.

В руках у экс-сотрудника оказалось 5 500 рублей. Дальше порога женщина не прошла — ее задержали охранники магазина.

  • После задержания ее передали полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».
  • До решения суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 14.05.2017, 16:29
Тэги: Видео, Происшествия
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Горожанин14 мая 2017, 17:22
За 5500 р посадят, а за миллиарды нет!
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