Просто взяла деньги из кассы: в Екатеринбурге бывшая сотрудница магазина попыталась ограбить коллег

Бывшая работница магазина не прошла дальше порога.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

В Екатеринбурге бывший заместитель директора в торговой сети пыталась украсть деньги из кассы магазина, сообщает 14 мая 2017 года пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина попала на записи видеокамер в магазине на улице Стрелочников. Из них видно, что экс-работница долгое время наблюдала за кассой своих коллег. Как только один из продавцов открыл кассу, женщина подошла и взяла деньги.

В руках у экс-сотрудника оказалось 5 500 рублей. Дальше порога женщина не прошла — ее задержали охранники магазина.