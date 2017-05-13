Горел на боевом посту: в Нижнем Тагиле спасатели тушили танк Т-72

В МЧС предполагают, что кто-то неаккуратно обращался с огнем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017
В Нижнем Тагиле 14 мая 2017 года спасателей вызвали на тушение танка Т-72, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Речь идет о танке, установленном в качестве памятника создателям Т-72. Сигнал о возгорании поступил в МЧС 15.51.
Прохожие заметили, что из смотровой щели танка повалил дым — горела внутренняя обшивка боевой машины.
К 16.04 спасатели потушили огонь.
- В МЧС предполагают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Смотровое окно танка было открыто.
- Танк Т-72 являлся основным боевым танком советской армии. Последующие боевые машины, например Т-90, считаются «глубокой модернизацией» Т-72.