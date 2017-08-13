Брал предоплату и исчезал. В Екатеринбурге задержали мебельного мастера, который больше двух лет обманывал горожан

НАША писала о мошеннике еще в 2015 году, но тогда полиция не заинтересовалась этим делом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Больше двух лет назад НАША написала новость о мошеннике Андрее Шуравине, который, представившись мастером по ремонту мебели, забрал у пенсионерки несколько тысяч рублей и исчез. Тогда, в апреле 2015 года, полицию это дело не заинтересовало – участковый направил нашу читательницу к мировому судье, но Ольга Афанасьева решила не тратить свое время, бегая по инстанциям. В итоге, с того момента Шуравин успел обмануть, как минимум, 40 человек.

Вспомнили этого мошенника мы после одного из звонков в нашу редакцию. Татьяна Мысова поведала нам историю, практически идентичную той, которую мы рассказывали два года назад.

– Мне нужно было сделать на кухне новую антресоль, и я сорвала с доски возле подъезда объявление от мастера по мебели. – рассказывает корреспонденту НАШЕЙ Татьяна Валерьевна. – Андрей Шуравин приехал, показал паспорт, составил договор, сделал замеры и взял предоплату в 3,5 тысячи рублей. Договорились, что придет делать работу через 10 дней.

Не изменилась за 2 год и манера дальнейших действий Шуравина. Сначала он отвечал на звонки Татьяны Валерьевны, просил перенести дату ремонта, а в назначенный день просто перестал брать трубку. Тут женщина и решила "пробить" имя Андрея Шуравина в интернете и наткнулась на публикацию НАШЕЙ. Поняв, что попалась на удочку мошенника, Татьяна Мысова обратилась в полицию.

– Я оказалась тридцатой, на тот момент на Шуравина уже "лежали" 29 заявлений! При этом пострадавшие были из разных районов Екатеринбурга, а также из Верхней Пышмы. Видимо, своими объявлениями он украсил весь город, – продолжает Татьяна Валерьевна.

Судя по всему, особенно активизировался мошенник в последние месяцы. Как результат – сейчас он уже установлен и находится под подпиской о невыезде. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу, на данный момент с участием Шуравина зафиксировано около 40 эпизодов мошенничество и это число еще может увеличиться.