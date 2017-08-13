Наверх
Брал предоплату и исчезал. В Екатеринбурге задержали мебельного мастера, который больше двух лет обманывал горожан
18:14, сегодня
В Екатеринбурге будут судить владельца крупного автосалона, обвиняемого в мошенничестве
17:57, сегодня
Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города
17:16, сегодня
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за свалки на территории ботанического памятника
16:56, сегодня
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
"Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?": жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы
16:45, сегодня
Выпавший из окна в Грузии екатеринбуржец в коме, но узнал голос дочери
15:36, сегодня
ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Щербакова
15:25, сегодня
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
У "Дома Кино" насмерть разбился мужчина
14:56, сегодня
Процесс против экс-главы Верх-Исетского района подошел к финалу: трансляция из зала суда
14:10, сегодня
К октябрю на Макаровском мосту введут реверсивное движение
14:06, сегодня
Грандиозная распродажа мягкой мебели
В Свердловской области поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
14:05, сегодня
Прокуратура уличила Ельцин Центр в нарушении закона
13:42, сегодня
Еще один отрезок улицы Мамина-Сибиряка закроют на месяц
13:40, сегодня
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
В Екатеринбурге алиментщик 13 часов не открывал дверь приставам
12:54, сегодня
Бывшего владельца "Банка24.ру" признали банкротом
12:18, сегодня
Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
12:18, сегодня
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
Смертельное ДТП под Сысертью: двое погибли, трое пострадали
11:48, сегодня
В Екатеринбурге три района остались без горячей воды
11:48, сегодня
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
11:45, сегодня
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
В Екатеринбург прислали 5 килограмм наркотиков в коробке с пазлами
11:26, сегодня1
"Нарушаете конституционные права!" Жители Североуральска потребовали вернуть поезд Екатеринбург – Бокситы
11:05, сегодня
В сгоревшей в Пионерском поселке машине нашли труп
10:50, сегодня
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
10:10, сегодня1
В Краснотурьинске пассажирка мотоцикла попала в больницу с переломом позвоночника
10:07, сегодня
Ленина и Малышева "утонули" в утренних пробках
09:59, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
09:32, сегодня
На перевале Дятлова радиолюбитель из Нижнего Тагила нашел объект, связанный с гибелью туристов
09:30, сегодня2
В Серове жильцы деревянного барака попали в огненную ловушку из-за решеток на окнах
09:08, сегодня
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая "слышит голоса"
08:52, сегодня
Не убираем далеко зонты: прогноз погоды в Екатеринбурге с 14 по 20 августа
08:34, сегодня
На Эльмаше эвакуировали жилой дом из-за пожара в одной из квартир
08:20, сегодня
На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок
20:20, 13.08.2017
В Екатеринбурге горела квартира в многоэтажке на Софьи Перовской
20:17, 13.08.2017
"Гринпис" выпустил рекомендации для россиян, как правильно выбирать туалетную бумагу
19:50, 13.08.2017
Пермский журналист вызвал на бой драчуна, который ударил корреспондента НТВ в прямом эфире на День ВДВ
19:08, 13.08.2017
В Екатеринбурге появилась еще одна "Мисс": люди в погонах выбрали свою королеву
18:30, 13.08.2017
Турист из Екатеринбурга тяжело ранен в Грузии
17:01, 13.08.2017
Рецидивист украл сотовый телефон за 4 тысячи и снова сядет в тюрьму
15:03, 13.08.2017
"Проведи день с Автомобилистом!" В 17.00 завершится встреча фанатов с игроками хоккейной команды
14:11, 13.08.2017
"Учитель, руки прочь от русского царя!" У студии режиссера вывесили баннер с портретом Николая II
13:40, 13.08.20172
На трассе перед Екатеринбургом установят современные светильники
12:45, 13.08.20172
Пять человек пострадали в крупном ДТП под Каменском-Уральским
11:38, 13.08.2017
В Екатеринбурге температура воздуха днем сравнялась с ночной
11:08, 13.08.2017
Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки
10:03, 13.08.2017
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
18:15, 12.08.2017
"Имя помогает людям запоминать меня как личность": екатеринбуржец рассказал, зачем стал Люцифером
17:00, 12.08.20171
Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты "Мисс Екатеринбург – 2017"
16:33, 12.08.2017
Ученые выяснили, что антибактериальное мыло опасно для здоровья
16:16, 12.08.20173
Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды
15:29, 12.08.20171
"Машина есть, теперь надо получить права": 19-летняя "Мисс Екатеринбург-2017" Анастасия Каунова строит планы на будущее
15:00, 12.08.2017
Только без паники: что делать, если вы потерялись в лесу
14:55, 12.08.2017

Брал предоплату и исчезал. В Екатеринбурге задержали мебельного мастера, который больше двух лет обманывал горожан

Брал предоплату и исчезал. В Екатеринбурге задержали мебельного мастера, который больше двух лет обманывал горожан
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
НАША писала о мошеннике еще в 2015 году, но тогда полиция не заинтересовалась этим делом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Больше двух лет назад НАША написала новость о мошеннике Андрее Шуравине, который, представившись мастером по ремонту мебели, забрал у пенсионерки несколько тысяч рублей и исчез. Тогда, в апреле 2015 года, полицию это дело не заинтересовало – участковый направил нашу читательницу к мировому судье, но Ольга Афанасьева решила не тратить свое время, бегая по инстанциям. В итоге, с того момента Шуравин успел обмануть, как минимум, 40 человек.

Вспомнили этого мошенника мы после одного из звонков в нашу редакцию. Татьяна Мысова поведала нам историю, практически идентичную той, которую мы рассказывали два года назад.

– Мне нужно было сделать на кухне новую антресоль, и я сорвала с доски возле подъезда объявление от мастера по мебели. – рассказывает корреспонденту НАШЕЙ Татьяна Валерьевна. – Андрей Шуравин приехал, показал паспорт, составил договор, сделал замеры и взял предоплату в 3,5 тысячи рублей. Договорились, что придет делать работу через 10 дней.

Не изменилась за 2 год и манера дальнейших действий Шуравина. Сначала он отвечал на звонки Татьяны Валерьевны, просил перенести дату ремонта, а в назначенный день просто перестал брать трубку. Тут женщина и решила "пробить" имя Андрея Шуравина в интернете и наткнулась на публикацию НАШЕЙ. Поняв, что попалась на удочку мошенника, Татьяна Мысова обратилась в полицию.

– Я оказалась тридцатой, на тот момент на Шуравина уже "лежали" 29 заявлений! При этом пострадавшие были из разных районов Екатеринбурга, а также из Верхней Пышмы. Видимо, своими объявлениями он украсил весь город, – продолжает Татьяна Валерьевна.

Судя по всему, особенно активизировался мошенник в последние месяцы. Как результат – сейчас он уже установлен и находится под подпиской о невыезде. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу, на данный момент с участием Шуравина зафиксировано около 40 эпизодов мошенничество и это число еще может увеличиться.

– В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В настоящий момент проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступлений и потерпевших от его противоправных действий. Ущерб устанавливается, – прокомментировали в УМВД Екатеринбурга.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Екатеринбуржец, 14.08.2017, 18:14
Тэги: Криминал, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Религия Дети Сибирская язва Транспортная реформа Недвижимость Свердловской области 9 мая Животные Хэллоуин-2015 Дороги Убийство в Рахмангулово Грипп Коллекторы Приговор Лошагину Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Волейбол Дом-2 Деньги Выставки Происшествия Расписание Храм святой Екатерины Опрос Экономика Биатлон Гололед Парковки Ельцин-центр Корь Снос монастыря на Качканаре Обрушение крыши на Калинина Взрыв Знаменитости История Екатеринбурга Статистика Отдых Взятки Крушение самолета под Ростовом Хоккей Здоровье Самолет Личное Скандалы Эксклюзив Медицина Горящие авто Ошибки врачей Отношения Афиша Фото Скандал с Новиковым Недвижимость Война ритуальных агентств Туризм Военный репортаж Баскетбол Ту 154 Политика Мотоциклы Слухи Убийство Ирины Вахрушевой Позитив Путин Развлечения История успеха Криминал Шоу-бизнес ЖКХ Истории 9 мая Репортаж Смерть Погода Высокие технологии Бэби-боксы В Египте разбился самолет с российскими туристами Жизнь в городе Ловец покемонов Культура Рецензия Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Екатеринбуржцы в разных странах ДТП Интервью МЧС Мистика В Екатеринбурге -40 градусов Еда Тест ЧМ-2018 Суд Искусство Студенты Образование Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скорая помощь Доска позора Бизнес Новости Семья Дорожные воины Мировые новости Школа Рейтинг Видео Расстрел Розыск Общественный транспорт Новый год Мода Новости России Спорт СМИ Катастрофа Строительство ЖКХ Свердловской области ИГИЛ Авто Красота Производство Транспорт Самолет Минобороны упал в Якутии Кризис и санкции ЗАГС Голодовка в колонии Новости дня Горячее ГИБДД Футбол Пожар Финансы Приостановка полетов в Египет Секс Психология Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Интернет Конкурсы Мультимедиа Лайфхак Дело Пьянкова Женщины Расстрел на Депутатской Экономия Пусть говорят Кто заработал Необычное ВУЗ Растения Мужчины Грипп в Екатеринбурге Музыка

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru