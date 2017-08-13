Жителя Екатеринбурга в упор расстреляли, а потом избили в Оренбурге

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
На кадрах видно, как к парням, сидящим на лавке, подходит человек с пистолетом. Он три раза стреляет в лицо одному из них. Затем к нему присоединяется несколько приятелей, они его жестоко избивают.
— Между жителем Екатеринбурга во время прогулки со своим товарищем и неизвестными лицами, находящимися в автомобиле Citroen, произошел конфликт. Личность нападавшего установлена: им оказался 22-летний местный житель, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.
- Полиция Оренбурга сейчас проводит проверку.