На Эльмаше эвакуировали жилой дом из-за пожара в одной из квартир

Огонь потушили за полчаса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В воскресенье вечером, 13 августа, в Екатеринбурге на Кобозева загорелся жилой дом. Из-за задымления были эвакуированы 14 человек. Пожарные справились с огнем за полчаса, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о пожаре поступил 13 августа в 20.44.

– Пожар произошел в одной из квартир на первом этаже четырехэтажного жилого дома на Кобозева. Едкий дым быстро распространился по всему зданию. Жителям потребовалась помощь спасателей МЧС. Из окна третьего этажа по лестнице пожарные спустили 10 человек, из них троих детей. Еще четырех человек, в том числе двоих детей, огнеборцы вывели по подъезду, надев на людей дыхательные маски, чтобы избежать отравления угарным газом. Всего было эвакуированы 14 человек, – сообщилив МЧС.

В течение 30 минут пожарные справились с огнем, его распространения за пределы горящей квартиры не допустили.