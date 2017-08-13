У «Дома Кино» насмерть разбился мужчина

На месте ЧП работает полиция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Сегодня днем из окна дома по адресу Луначарского, 137, выпал мужчина. Он разбился насмерть. На место ЧП вызвали скорую помощь и полицию.

В Следственном комитете пока не располагают более подробной информацией.

– На место выехал следователь, подробности будут позже, - заявили "Нашей Газете" в Следственном отеделе Октябрьского района Екатеринбурга.

Напомним, что недавно на улице Луначарского из пятиэтажного дома выпал и насмерть разбился мужчина.

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