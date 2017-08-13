В Екатеринбург прислали 5 килограмм наркотиков в коробке с пазлами

Предположительно, это героин или кокаин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Сотрудники уральской таможни нашли 5 килограмм наркотиков в коробке с пазлами. Внутри лежали 5 000 деталей, а под ними еще 6 мешков с порошком и таблетками. Предположительно, это был героин или кокаин.

Посылку должны были получить трое екатеринбуржцев, но таможенники сорвали их планы. Злоумышленники регулярно получали такие отправления из Европы и США. Они собирались распространять наркотики на территории Урала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ".

Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока.

Подозреваемые задержаны и сейчас под стражей.

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