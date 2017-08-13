В Серове жильцы деревянного барака попали в огненную ловушку из-за решеток на окнах

Одну женщину пришлось на руках выносить со второго этажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В Серове в ночь на 14 августа в бараке произошел крупный пожар. Жители оказались заперты внутри из-за того, что коридор был охвачен пламенем, а на окнах в квартирах стояли решетки, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о пожаре в бараке на 8 квартир в Серове поступил вечером в воскресенье, 13 августа.

– Спасатели МЧС на вызов прибыли за 5 минут. Горел барак на Спортивной. Огонь уже распространился по лестничной клетке и крыше дома. Деревянные конструкции барака способствовали быстрому распространению огня и сильному задымлению. Единственный путь к спасению, лестница в коридоре, был отрезан огнем, а на окнах квартир первого этажа были установлены глухие металлические решетки, – сообщили в МЧС.

Начальник караула Роман Сенцов дал команду развернуть несколько участков по спасению жильцов, оказавшихся в огненной ловушке.

– Медлить было нельзя, чтобы спасти людей из горящего дома, срывали железные решетки, для спасения жильцов второго этажа использовали трехколенные лестницы, – уточнил Роман.

Вскрыв с помощью лома металлические решетки, пожарные через окна первого этажа спасли 5 человек, в том числе одного ребенка. Двух человек спустили по раздвижной лестнице со второго этажа. Еще одну женщину пожарные со второго этажа горящего дома вынесли на руках, надев на нее дыхательную маску. Всего спасатели эвакуировали восемь человек. Семеро пострадали из-за отравления угарным газом, им потребовалась помощь врачей.

– С возгоранием боролись 18 человек и 4 единицы пожарно-спасательной техники, через 40 минут удалось потушить огонь. Площадь составила 150 квадратных метров. Причину возникновения огня устанавливают пожарные дознаватели, – рассказали в пресс-службе ведомства.