В Серове жильцы деревянного барака попали в огненную ловушку из-за решеток на окнах

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
– Спасатели МЧС на вызов прибыли за 5 минут. Горел барак на Спортивной. Огонь уже распространился по лестничной клетке и крыше дома. Деревянные конструкции барака способствовали быстрому распространению огня и сильному задымлению. Единственный путь к спасению, лестница в коридоре, был отрезан огнем, а на окнах квартир первого этажа были установлены глухие металлические решетки, – сообщили в МЧС.
– Медлить было нельзя, чтобы спасти людей из горящего дома, срывали железные решетки, для спасения жильцов второго этажа использовали трехколенные лестницы, – уточнил Роман.
– С возгоранием боролись 18 человек и 4 единицы пожарно-спасательной техники, через 40 минут удалось потушить огонь. Площадь составила 150 квадратных метров. Причину возникновения огня устанавливают пожарные дознаватели, – рассказали в пресс-службе ведомства.
- Жители пострадавшего от пожара дома временно разместились у родственников.
- В понедельник, 14 августа, в администрации Серова проведут внеочередное заседание комиссии, где рассмотрят вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда.