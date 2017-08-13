В сгоревшей в Пионерском поселке машине нашли труп

ЧП произошло на улице Основинской.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
В ночь на 14 августа в Екатеринбурге сгорели две машины. Пламя охватило припаркованные на улице Основинской ВАЗ-21099 и фура MAN.
На место пожара выезжали две машины МЧС, огонь удалось потушить за 10 минут. В одной из машин пожарные обнаружили труп мужчины.
– Признаков преступления нет. Точную причину смерти определят только после экспертизы, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.
- Стоит добавить, что из-за ночного пожара на Эльмаше эвакуировали 14 человек из жилого дома.
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