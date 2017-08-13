В Свердловской области поезд сбил 19-летнего парня в наушниках

Молодой человек погиб.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
На севере Свердловской области на станции Атымья грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня.
Молодой человек шел по железнодорожным путям в шестом часу утра 13 августа. Машинист поезда попытался остановить поезд и подал звуковой сигнал, однако парень на него не отреагировал из-за наушников, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.
– По предварительным данным, в 05 часов 21 минуту по местному времени грузовым поездом смертельно травмирован 19-летний молодой человек, который шел по ходу движения поезда вблизи железнодорожного полотна, – сообщили в управлении.
- Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.