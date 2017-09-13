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Свердловчанин убил соседа, который мешал ему отдыхать

Свердловчанин убил соседа, который мешал ему отдыхать
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Суд отправил его в колонию строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Краснотурьинске вынесли приговор местному жителю, который убил своего соседа, сообщает региональный Следственный комитет. По материалам дела, все произошло днем 9 июня этого года.

– Находясь в подъезде своего дома, вступил в конфликт с соседом, выразив недовольство по поводу того, что злоупотребляющий спиртным сосед мешает отдыхать другим жителям дома, – сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В итоге злоумышленник избил соседа. От полученных травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

  • Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.
  • Ему назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Олег Галимов, 14.09.2017, 15:59
Тэги: Новости дня, Суд, Происшествия
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