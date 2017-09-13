В Екатеринбурге электричка насмерть сбила человека

Трагедия произошла на Вторчермете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге городская электричка насмерть сбила 43-летнего мужчину на Вторчермете. Об инциденте сообщают в соцсетях очевидцы.

На тело мужчины, лежащее возле железнодорожных сетей, наткнулись прохожие. Они вызвали полицию и врачей, которые констатировали смерть. По данным транспортной полиции, личность погибшего установлена - это житель Екатеринбурга 1974 года рождения. По предварительным данным, мужчина шел в наушниках и не услышал приближающйся поезд. По словам очевидцев, машинист пытался звуковым сигналом предупредить пешехода, но безуспешно.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти екатеринбуржца и поезд, под колеса которого он попал.