Наверх
В Екатеринбурге Honda влетела в столб, водитель погиб
09:26, сегодня
Зоозащитники готовят митинг в Екатеринбурге
09:08, сегодня
На Урале пройдет крупнейшее мероприятие – Неделя сметчика
09:00, сегодня
В Екатеринбурге электричка насмерть сбила человека
08:50, сегодня
ВТБ запустил сезонный вклад "Громкая выгода" с повышенной доходностью
В Екатеринбурге на 12 часов задерживается рейс в Анталью
08:26, сегодня
Свердловская область стала лидером рейтинга регионов по снижению уровня жизни
19:57, 13.09.20173
Убирают "лужи" под камнями и делают велопарковки: что происходит на площади 1905 года
19:32, 13.09.2017
ВТБ подписал соглашение с группой KGK
Власти Египта хотят отменить визы для российских туристов
19:04, 13.09.20172
Надписи на партах, звуковые волны, плавающий остров: самые интересные проекты 4-й Уральской индустриальной биеннале
19:00, 13.09.2017
Противники фильма "Матильда" разослали кинотеатрам Екатеринбурга письма с угрозами
18:33, 13.09.20176
Ремонт подъездов после капитального ремонта: механизм проведения
Роспотребнадзор нашел четыре тысячи нарушений в детских лагерях Свердловской области
18:02, 13.09.2017
На Уралмаше по указу Путина установили сеть фонарей
17:13, 13.09.20172
Трое жителей Екатеринбурга пытались разобрать трансформаторы на железной дороге
16:47, 13.09.2017
Группа ВТБ запускает спецпредложение для малого бизнеса в рамках "Дня независимых предпринимателей"
В Свердловской области заключенные колонии объявили голодовку
16:25, 13.09.2017
Когда включат батареи: появился график подключения конкретных улиц Екатеринбурга к теплу
16:20, 13.09.20171
Стала известна дата, когда в Екатеринбург привезут кубок мира по футболу
16:07, 13.09.2017
ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих
Осужденный уральской колонии обвиняется в нападении на надзирателя
15:50, 13.09.2017
В Свердловской области пьяный угонщик протаранил припаркованные машины
15:22, 13.09.2017
Маму из Первоуральска, избивавшую приемную дочь, положили в стационар на психиатрическую экспертизу
15:15, 13.09.20171
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется на следующей неделе
14:46, 13.09.2017
В Свердловской области ожидается сильнейшая за 10 лет вспышка гриппа
14:15, 13.09.20171
Екатеринбургский пранкер Лексус рассказал, кто стоит за массовыми сообщениями о терактах в России
13:55, 13.09.20172
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
ВТБ24 снизил комиссии за переводы с карты на карту на сайте
13:50, 13.09.2017
Суд вынес приговор директору детского лагеря, где санврачи нашли множество нарушений
13:28, 13.09.2017
Болельщики "Урала" признали новичка Бумаля лучшим игроком в матче с "СКА-Хабаровск"
13:25, 13.09.2017
Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы "Мир"
Свердловские школьники пройдутся крестным ходом, молясь об учебе
12:59, 13.09.20176
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после исчезновения жены бизнесмена
12:37, 13.09.2017
В Свердловской области нашли сбежавших из психбольницы подростков
12:03, 13.09.2017
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
В Екатеринбурге на месяц перекрыли движение по одной стороне улицы Белореченской
11:30, 13.09.2017
17-летнего подростка из Первоуральска нашли мертвым в Перми
10:58, 13.09.2017
"Поджигатель попал на записи камер видеонаблюдения": ночью в Екатеринбурге в одном дворе сгорели четыре автомобиля
10:57, 13.09.20171
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
Министр культуры Мединский раскритиковал кинотеатры, отказавшиеся показывать "Матильду"
10:52, 13.09.20172
"Звезду" Ельцин Центра перенесли к Дворцу молодежи
10:19, 13.09.20172
Вниманию водителей: в Екатеринбурге установили и восстановили 220 дорожных знаков
09:57, 13.09.2017
На ж/д вокзале Екатеринбурга эвакуировали пассажиров поезда из-за фонарика
09:43, 13.09.2017
Путин назначил встречу с Евгением Куйвашевым
09:19, 13.09.20173
Стала известна стоимость билетов на ЧМ-2018
08:57, 13.09.20172
Утром Екатеринбург погрузился в туман
08:40, 13.09.20172
В Екатеринбурге Ford Focus сбил школьника
08:17, 13.09.2017
Футболисты "Синары" сыграли товарищеский матч с заключенными ИК-2
20:36, 12.09.2017
Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский стал отцом
19:42, 12.09.2017
Водитель в коме: в Нижнем Тагиле иномарка вылетела с мокрой дороги и врезалась в дерево
19:41, 12.09.2017
В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках
19:19, 12.09.2017
В Екатеринбурге нет желающих отремонтировать участок улицы 8 Марта за 13 миллионов рублей
18:48, 12.09.2017
На водохранилище под Нижним Тагилом перевернулась лодка, двое мужчин утонули
18:45, 12.09.2017
Приборостроительный завод, 25 городов и почти 60 млн рублей: в Екатеринбурге стартует 4-я Уральская биеннале
18:38, 12.09.2017
"Анорексия – болезнь 21 века": Юлия Липницкая рассказала о причинах ухода из спорта
18:22, 12.09.2017
"Хотим оградить посетителей от рисков": в кинотеатре ТЦ "Алатырь" отказались от показа скандального фильма
18:00, 12.09.20173
Облсуд отправил дело екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева на новое рассмотрение
17:52, 12.09.2017
В Свердловской области на алюминиевом заводе скончалась женщина
17:44, 12.09.20171
Уральцам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей
17:10, 12.09.20171

В Екатеринбурге электричка насмерть сбила человека

В Екатеринбурге электричка насмерть сбила человека
16+
Фото: vk.com/incekb
Трагедия произошла на Вторчермете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге городская электричка насмерть сбила 43-летнего мужчину на Вторчермете. Об инциденте сообщают в соцсетях очевидцы.
 
На тело мужчины, лежащее возле железнодорожных сетей, наткнулись прохожие. Они вызвали полицию и врачей, которые констатировали смерть. По данным транспортной полиции, личность погибшего установлена - это житель Екатеринбурга 1974 года рождения. По предварительным данным, мужчина шел в наушниках и не услышал приближающйся поезд. По словам очевидцев, машинист пытался звуковым сигналом предупредить пешехода, но безуспешно.
 
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти екатеринбуржца и поезд, под колеса которого он попал. 
 
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.09.2017, 08:50
Тэги: Происшествия, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новости Видео ИГИЛ Хэллоуин-2015 Лайфхак МЧС Корь Религия Хоккей Храм святой Екатерины Ловец покемонов Интернет Расстрел Интервью Производство Коллекторы Секс Убийство Ирины Вахрушевой ЖКХ Свердловской области Афиша Голодовка в колонии Мультимедиа Дорожные воины Взятки Скандалы Самолет Минобороны упал в Якутии Происшествия 9 мая Баскетбол Деньги Самолет Растения Волейбол Знаменитости Парковки Тест Катастрофа Репортаж Мировые новости Еда Ошибки врачей Авто Высокие технологии Пусть говорят Искусство Футбол Рецензия ЧМ-2018 Экономика Кризис и санкции Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Туризм Недвижимость Ельцин-центр Убийство в Рахмангулово Животные Обрушение крыши на Калинина Опрос Женщины Грипп Психология Образование Семья Выставки Сибирская язва Крушение самолета под Ростовом История Екатеринбурга Развлечения Погода Строительство Снос монастыря на Качканаре Розыск ЗАГС Биатлон Бизнес Приговор Лошагину Кто заработал Война ритуальных агентств Школа Шоу-бизнес ЖКХ История успеха ДТП Мистика Эксклюзив Политика Транспортная реформа Личное Взрыв Новости России Пожар Криминал Здоровье Мотоциклы Горящие авто Дети Транспорт Военный репортаж Грипп в Екатеринбурге Жизнь в городе Статистика Горячее Слухи Недвижимость Свердловской области Медицина Доска позора Новый год Музыка Отдых Путин Общественный транспорт Истории 9 мая Рейтинг Расписание Мода Мужчины Ту 154 Студенты Экономия Новости дня Финансы Отношения Дороги Бэби-боксы Дело Пьянкова Необычное Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Фото Скорая помощь Расстрел на Депутатской Скандал с Новиковым Отключение света Уралмаш, Эльмаш Позитив СМИ Приостановка полетов в Египет ГИБДД Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Екатеринбуржцы в разных странах ВУЗ Спорт Культура Смерть Дом-2 Конкурсы В Египте разбился самолет с российскими туристами Гололед Суд Красота В Екатеринбурге -40 градусов

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru