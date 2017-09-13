В Екатеринбурге ограбили очередной салон «Евросети»

Налетчики скрылись.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017
В Екатеринбурге ограбили салон "Евросети" на перекрестке улиц Викулова и Крауля, сообщают в соцсетях очевидцы.
Сообщение об ограблении поступило в половине пятого утра 14 сентября. Неизвестные разбили стекла и витрины и похитил гаджеты. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, налетчиков разыскивают. Сумма ущерба, нанесенного "Евросети", устанавливается.
- В последнее время салоны сотовой связи в Екатеринбурге регулярно грабят. Так, 13 сентября неизвестные вскрыли салон "Евросети" в Березовском, 8 сентября - в Екатеринбурге на улице Белореченской. Салоны "Евросети" в уральской столице грабили также в июле и июне.
- Ранее 13 молодых людей с битами проникла в торговый центр "Кит" и ограбила салоны "Связного" и "Евросети". Семерых налетчиков удалось задержать по горячим следам.
- Месяц назад аналогичному нападению подвергся торговый центр "Гранат".
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