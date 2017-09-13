В Кольцово задержали мужчину, который был в федеральном розыске

На него заведено уголовное дело в Сургуте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В среду, 13 сентября, сотрудники уголовного розыска задержали в аэропорту Кольцово мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщает управление на транспорте по УрФО.

Подозреваемого вычислили при прохождении предполетного контроля, он собирался вылететь в Таджикистан. При себе у него были проездные документы.

В отношении него в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

– Тогда же мерой пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, однако подозреваемый скрылся от органов, – сообщает пресс-служба управления транспорта по УрФО.

Сегодня, после получения информации от коллег, в Екатеринбург прибыли сотрудники полиции Сургута, которым передали задержанного.

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