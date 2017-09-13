В Красноуфимске будут судить директора автосалона за мошенничество на 6 миллионов рублей

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Красноуфимске перед судом предстанет директор автосалона, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, его жертвами стали 17 человек.

По версии следствия, директор автосалона, пользуясь своим служебным положением, брал деньги от клиентов на заказ и поставку автомобилей, но условия договора не выполнял. Деньги клиентов он потратил на финансово-хозяйственные нужды автосалона, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Возвращать деньги клиентам директор отказывался, обещая отдать их позже. В итоге от его действий пострадали 17 человек, общая сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили 17 уголовных дел. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд.

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