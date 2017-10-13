В Свердловской области грабитель напал на ребенка

Мужчина освободился из колонии за сутки до этого.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В Кушве задержали мужчину, который напал на девочку и попытался ее ограбить.

Освободившись из заключения, мужчина приехал в родной город, познакомился на улице с женщиной и напросился к ней в гости. Там он отметил свое освобождение и покинул новых приятелей, заодно прихватив куртку и два мобильных телефона. Мужчина переночевал в соседнем подъезде, а утром заметил девочку, которая шла к себе домой по двору.

Он подошел к ней и попросил впустить его в ее подъезд, однако девочка отказала и позвонила отцу с просьбой встретить ее. Тогда мужчина напал на ребенка, выхватил из рук телефон и попытался скрыться, однако вслед за ним бросился очевидец произошедшего.

- Увидев, что его преследуют, подозреваемый выбросил похищенный телефон и продолжил бежать. Однако прекращать преследование очевидец преступления не собирался. В один момент ему даже удалось схватить обидчика девочки, но тот вырвался. Остановить его удалось еще одному жителю данного двора. Сознательные граждане вызвали полицию, - сообщили в областном управлении МВД.

Через пять минут на место происшествия прибыли наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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