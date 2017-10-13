Наверх
В Свердловской области грабитель напал на ребенка
18:10, сегодня
Отель Hilton в Екатеринбурге "заминировал" мужчина, которого не позвали на корпоратив
17:27, сегодня
Екатеринбурженка победила на этапе конкурса "Краса России 2017"
16:43, сегодня
Ученые сообщили о рекордном выбросе углекислого газа в атмосферу
15:25, сегодня
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
Долги по зарплате в Свердловской области выросли в 3 раза
14:59, сегодня
В России вступили в силу новые правила получения водительских прав
14:36, сегодня
В Екатеринбурге эвакуировали офисы "Райффайзенбанка"
13:45, сегодня
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
В Екатеринбурге отменят трамвайный маршрут № 29
12:58, сегодня
В Екатеринбурге запретили парковку возле Уралтрансмаша
11:14, сегодня
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна 16-этажного дома
11:01, сегодня
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
В центре Екатеринбурга на ходу сгорела "Лада"
10:45, сегодня
В Свердловской области автобус сбил 10-летнего мальчика
10:23, сегодня
В Екатеринбурге поймали 53 водителя, которые скрылись с места ДТП
20:25, 13.10.2017
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
Свердловчанин сел в тюрьму за кражу уток
19:42, 13.10.2017
"Вот тебе и пятница 13-е": в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Антей»
19:24, 13.10.2017
В Свердловской области трое подростков осквернили кладбище
18:49, 13.10.20171
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM and M&A за 9 месяцев 2017 года
В центре Екатеринбурга эвакуировали гостиницу Hilton
18:24, 13.10.2017
В одном из коттеджей Сысерти обнаружили труп бизнесмена
18:11, 13.10.2017
В Верхотурье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек
17:47, 13.10.2017
Группа ВТБ в партнерстве с 1С продлила акцию "Тест-драйв" до конца года
Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности платежной системы "Мир"
17:08, 13.10.2017
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге
16:59, 13.10.20172
ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на лизинг автомобилей Volkswagen
16:45, 13.10.2017
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
16:40, 13.10.2017
Свердловские полицейские хотят влиять на образ силовиков в российских фильмах и сериалах
16:35, 13.10.2017
Жителя Екатеринбурга посадили после некачественного ремонта дороги
16:29, 13.10.2017
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
МЧС созвало экстренную пресс-конференцию из-за сообщений о ядовитом облаке на Урале
16:00, 13.10.20174
В центре Екатеринбурга загорелся двухэтажный дом
15:53, 13.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Выход данных по инфляции в США как фактор риска
15:21, 13.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
В Екатеринбурге будут судить банду безработных фальшивомонетчиков
15:14, 13.10.2017
В ТЦ "Алатырь" все же покажут "Матильду"
14:48, 13.10.20171
Мэрия Нижнего Тагила заплатит почти 70 тысяч рублей за трехметровую яму на дороге
14:46, 13.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Внимание на Магнит
14:46, 13.10.2017
В Свердловской области измерили уровень излучения после сообщений о радиоактивном облаке
14:16, 13.10.20173
Крис Норман выступит в Екатеринбурге 21 октября
14:12, 13.10.2017
Сделано занудами: рецензия на фильм «Сделано в Америке»
13:40, 13.10.2017
Маршрут автобуса № 25 продлят по субботам до "Технопарка"
13:35, 13.10.2017
ВТБ снизил ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
12:58, 13.10.2017
"СМИ могут передать, что это смог": екатеринбуржцев пугают сообщениями о радиоактивном облаке
12:51, 13.10.20172
Слепой автостопщик рассказал, чем пахнет Первый канал
12:04, 13.10.2017
Два человека погибли во время пожара в Свердловской области
12:04, 13.10.2017
В Свердловской области приставы взыскали долги за детсад с сотни родителей
11:16, 13.10.2017
Девять шайб за матч: "Автомобилист" порадовал фанатов очередной результативной победой
10:43, 13.10.2017
В Екатеринбурге навсегда закрыли разворот на проспекте Космонавтов в сторону ЕКАД
10:35, 13.10.2017
Вокалист и композитор группы "Машина времени" оценит творчество молодых исполнителей на Старом Новом роке-2018
10:13, 13.10.2017
"С каждым днем русский язык дается мне легче": НАША пообщалась с новым тренером "Урала" по физподгтотовке Хесусом Солана
09:51, 13.10.2017
В Красноуфимске возбудили уголовное дело из-за отказа властей переселять жителя аварийного дома
09:29, 13.10.2017
Выходные в Екатеринбурге c 14 по 15 октября: спасаем "Салют-7", пробуем Рыбудичь и снимаем мультик
09:00, 13.10.2017
"Че" за дела? Чем удивляет в этом сезоне телеканал с характером
08:57, 13.10.2017
В Свердловской области священник огородил открытый колодец могильным памятником
08:55, 13.10.20172
Водитель погиб: на свердловской трассе перевернулась "Волга"
08:26, 13.10.20172
Ночью похолодает до нуля градусов: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:09, 13.10.2017

В Свердловской области грабитель напал на ребенка

В Свердловской области грабитель напал на ребенка
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Мужчина освободился из колонии за сутки до этого.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В Кушве задержали мужчину, который напал на девочку и попытался ее ограбить.
 
Освободившись из заключения, мужчина приехал в родной город, познакомился на улице с женщиной и напросился к ней в гости. Там он отметил свое освобождение и покинул новых приятелей, заодно прихватив куртку и два мобильных телефона. Мужчина переночевал в соседнем подъезде, а утром заметил девочку, которая шла к себе домой по двору.
 
Он подошел к ней и попросил впустить его в ее подъезд, однако девочка отказала и позвонила отцу с просьбой встретить ее. Тогда мужчина напал на ребенка, выхватил из рук телефон и попытался скрыться, однако вслед за ним бросился очевидец произошедшего.

- Увидев, что его преследуют, подозреваемый выбросил похищенный телефон и продолжил бежать. Однако прекращать преследование очевидец преступления не собирался. В один момент ему даже удалось схватить обидчика девочки, но тот вырвался. Остановить его удалось еще одному жителю данного двора. Сознательные граждане вызвали полицию, - сообщили в областном управлении МВД.

  • Через пять минут на место происшествия прибыли наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.10.2017, 18:10
Тэги: Дети, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Репортаж Финансы Статистика Дело Пьянкова Бизнес Мировые новости Женщины Крушение самолета под Ростовом В Египте разбился самолет с российскими туристами Мультимедиа Коллекторы ВУЗ История успеха Смерть Баскетбол Бэби-боксы Недвижимость Война ритуальных агентств Пожар Мотоциклы Религия Авто Экономия Скандал с Новиковым Происшествия Горячее Мистика Екатеринбуржцы в разных странах Лайфхак Пусть говорят Расстрел Животные Обрушение крыши на Калинина Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новости России Секс Волейбол Интернет Эксклюзив Строительство Хэллоуин-2015 Дети Производство Мужчины Студенты ИГИЛ Дороги Деньги Рецензия Военный репортаж Кризис и санкции Новости Новый год Психология Личное Афиша Погода ЖКХ Скорая помощь Спорт Медицина Дом-2 Истории 9 мая Интервью Опрос Мода Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Снос монастыря на Качканаре Семья Приостановка полетов в Египет Рейтинг Тест Культура Отношения Приговор Лошагину Убийство в Рахмангулово Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Необычное Биатлон Скандалы Шоу-бизнес Храм святой Екатерины Катастрофа Политика Туризм Красота Ту 154 9 мая Выставки Здоровье История Екатеринбурга Доска позора Слухи МЧС Транспортная реформа Убийство Ирины Вахрушевой ЖКХ Свердловской области Криминал СМИ Самолет Минобороны упал в Якутии Сибирская язва Расписание Кто заработал Растения ЗАГС Путин Транспорт ЧМ-2018 Самолет Корь ДТП Ловец покемонов Высокие технологии Футбол Музыка ГИБДД Грипп Фото Голодовка в колонии В Екатеринбурге -40 градусов Гололед Грипп в Екатеринбурге Знаменитости Общественный транспорт Новости дня Образование Ошибки врачей Искусство Экономика Развлечения Жизнь в городе Позитив Конкурсы Видео Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Школа Расстрел на Депутатской Взрыв Розыск Недвижимость Свердловской области Парковки Хоккей Еда Отдых Взятки Дорожные воины Суд Горящие авто Ельцин-центр

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru