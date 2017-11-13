В Екатеринбурге ограбили павильон «Росденьги»

В полиции рассказали приметы налетчика.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
Вчера вечером в Юго-Западном районе был ограблен павильон "Росденьги". В отделение ворвался грабитель, который унес 15 тысяч рублей. Полиция уже начала розыск преступника.
– В отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что в павильон микрокредитной организации на Академика Бардина, 12 ворвался неизвестный и похитил деньги. Возбуждено уголовное дело, – рассказали "Нашей Газете" пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
- В полиции также рассказали приметы грабителя: рост около 180 сантиметров, плотное телосложение, был одет в черную куртку, синие джинсы и черную маску.
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