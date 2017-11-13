В Екатеринбурге ограбили павильон «Росденьги»

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В полиции рассказали приметы налетчика. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017 Вчера вечером в Юго-Западном районе был ограблен павильон "Росденьги". В отделение ворвался грабитель, который унес 15 тысяч рублей. Полиция уже начала розыск преступника. – В отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что в павильон микрокредитной организации на Академика Бардина, 12 ворвался неизвестный и похитил деньги. Возбуждено уголовное дело, – рассказали "Нашей Газете" пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В полиции также рассказали приметы грабителя: рост около 180 сантиметров, плотное телосложение, был одет в черную куртку, синие джинсы и черную маску. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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