В Свердловской области грудной ребенок пострадал при взрыве бытового газа

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
Накануне в селе одном из частных домов села Манчаж Артинского района произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадал 7-месячный малыш.
фото: Валерий Горелых
Мать мальчика решила зажечь затопить в доме газовую печь, но забыла открыть заслонку. При второй попытке зажечь печь произошел взрыв.
– Часть обрушившихся кирпичей упали в кроватку, стоявшую недалеко от печи. В ней спал мальчик по имени Роман 2017 года рождения. Он получил травмы головы и был срочно госпитализирован в реанимацию местной больницы, где сейчас ему оказывают необходимую помощь, – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Полиция установила, что семья, в которой произошло несчастье, является полной, а кроме пострадавшего грудничка у родителей еще трое детей.
- Глава семьи работает водителем на местной агрофирме, а его жена находится в декрете.
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Никто из детей на учете в полиции не состоит.
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