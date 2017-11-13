В Свердловской области грудной ребенок пострадал при взрыве бытового газа

16+ Фото: В.Н. Горелых

Кирпич упал на голову 7-месячному Роману. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017 Накануне в селе одном из частных домов села Манчаж Артинского района произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадал 7-месячный малыш. фото: Валерий Горелых Мать мальчика решила зажечь затопить в доме газовую печь, но забыла открыть заслонку. При второй попытке зажечь печь произошел взрыв. – Часть обрушившихся кирпичей упали в кроватку, стоявшую недалеко от печи. В ней спал мальчик по имени Роман 2017 года рождения. Он получил травмы головы и был срочно госпитализирован в реанимацию местной больницы, где сейчас ему оказывают необходимую помощь, – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Полиция установила, что семья, в которой произошло несчастье, является полной, а кроме пострадавшего грудничка у родителей еще трое детей. Глава семьи работает водителем на местной агрофирме, а его жена находится в декрете.

Никто из детей на учете в полиции не состоит. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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