В Екатеринбурге ФСБ задержала основателя клуба «Храбр», воспитанники которого участвовали в разборке на Депутатской

Мужчина подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Свердловской области задержали в Екатеринбурге 28-летнего Никиту Мальцеву – одного из основателей клуба единоборств «Храбр», воспитанники которого принимали участие в бойне на улице Депутатской.

По информации Следственного комитета, Мальцева взяли с поличным 12 января вечером в момент передачи ему денег в размере 700 тысяч рублей от представителя одной из букмекерских контор Екатеринбурга.

– В декабре 2016 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изымалось техническое оборудование букмекерской конторы. По данным следствия, обвиняемый решил обманом получить от директора этой фирмы деньги в размере на 1,2 миллиона рублей за содействие в возврате оборудования и дальнейшее ограждение от проверок со стороны органов. На самом же деле злоумышленник не намеревался выполнить обещанное, – рассказали НАШЕЙ в пресс-службе областного СКР.

В результате Мальцеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Мужчина задержан судом на два месяца на время проведения следственных мероприятий.