«А как еще успокоить!» В Екатеринбурге к истории с мамой, свесившей с балкона дочь, подключились следователи из СКР

Организована доследственная проверка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

В Екатеринбурге следователи СКР начали доследственную проверку по факту истории с мамой, свесившей с балкона свою пятилетнюю дочь, чтобы ее успокоить, стало известно сегодня, 15 января.

Проверка СКР

Доследственная проверка организована следственным отделом СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

– В ходе проверки следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к опросу участников инцидента, установлению и опросу возможных очевидцев, приобщению и изучению необходимых документов, – сообщили НАШЕЙ в областном Следственном комитете.

В ходе проверки также проведут судебной медицинской экспертизы на наличие у ребенка телесных повреждений.

Инцидент с ребенком на Заводской

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 14 января этого года в одном из многоквартирных домов по улице Заводской. Екатеринбуржец Рустам Кидрачев увидел, как с балкона дома женщина свешивает ребенка с балкона, трясет его и бьет. Мужчина сразу сообщил в полицию.

До приезда правоохранителей мужчина поднялся в эту квартиру, где застал двух пьяных женщин и плачущего ребенка. На вопрос к матери, зачем она это делает, прозвучал ответ: «А как еще ее успокоить!»

Видео: Е1