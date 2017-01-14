«А как еще успокоить!» В Екатеринбурге к истории с мамой, свесившей с балкона дочь, подключились следователи из СКР

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017
В Екатеринбурге следователи СКР начали доследственную проверку по факту истории с мамой, свесившей с балкона свою пятилетнюю дочь, чтобы ее успокоить, стало известно сегодня, 15 января.
Проверка СКР
Доследственная проверка организована следственным отделом СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.
– В ходе проверки следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к опросу участников инцидента, установлению и опросу возможных очевидцев, приобщению и изучению необходимых документов, – сообщили НАШЕЙ в областном Следственном комитете.
В ходе проверки также проведут судебной медицинской экспертизы на наличие у ребенка телесных повреждений.
Инцидент с ребенком на Заводской
Напомним, что инцидент произошел в ночь на 14 января этого года в одном из многоквартирных домов по улице Заводской. Екатеринбуржец Рустам Кидрачев увидел, как с балкона дома женщина свешивает ребенка с балкона, трясет его и бьет. Мужчина сразу сообщил в полицию.
До приезда правоохранителей мужчина поднялся в эту квартиру, где застал двух пьяных женщин и плачущего ребенка. На вопрос к матери, зачем она это делает, прозвучал ответ: «А как еще ее успокоить!»
Видео: Е1
- По факту обе женщины привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.
- Мать ребенка заявила полицейским, что ничего подобного не предпринимала.