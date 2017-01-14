Ссоры с соседом и алкоголь довели екатеринбуржца до лжетерроризма

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017
В Екатеринбурге полицейские задержали лжетерорриста, сообщившего о заложенной бомбе в одном из многоквартирных домов на улице Военной, сообщает пресс-группа городского УМВД в воскресенье, 15 января.
По информации правоохранительных органов, сообщение о бомбе поступило на пульт дежурного диспетчера 13 января в 16.30.
– Сотрудники полиции территориального ОВД незамедлительно приступили к оперативным мероприятиям по установлению личности и места проживания звонившего. Как выяснили сыщики, звонивший уже не раз попадал в поле зрения полиции, – рассказали НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
В ходе проверки дома и прилегающей территории информация звонившего не подтвердилась, а звонившим оказался 57-летний житель этого же дома, который пояснил причиной звонка стали регулярные ссоры с соедом по коммунальной квартире и злоупотребление спиртным.
- Мужчина признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.
- По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Ложное сообщение об акте терроризма»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.