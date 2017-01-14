Ссоры с соседом и алкоголь довели екатеринбуржца до лжетерроризма

Мужчина со Вторчермета может провести следующие три года в колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

В Екатеринбурге полицейские задержали лжетерорриста, сообщившего о заложенной бомбе в одном из многоквартирных домов на улице Военной, сообщает пресс-группа городского УМВД в воскресенье, 15 января.

По информации правоохранительных органов, сообщение о бомбе поступило на пульт дежурного диспетчера 13 января в 16.30.

– Сотрудники полиции территориального ОВД незамедлительно приступили к оперативным мероприятиям по установлению личности и места проживания звонившего. Как выяснили сыщики, звонивший уже не раз попадал в поле зрения полиции, – рассказали НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ходе проверки дома и прилегающей территории информация звонившего не подтвердилась, а звонившим оказался 57-летний житель этого же дома, который пояснил причиной звонка стали регулярные ссоры с соедом по коммунальной квартире и злоупотребление спиртным.