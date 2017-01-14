В Екатеринбурге 9-месячная девочка скончалась от электробатареи

Следственные органы проводят проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

В Екатеринбурге в пятницу, 13 января, скончался девятимесячный ребенок от электрической батареи. Следственный комитет проводит проверку.

Трагедия произошла в одном из съемных квартир Железнодорожного района Екатеринбурга. Вечером родители, 33-летняя мать и 51-летний сожитель, укладываясь спать, положили ребенка с собой рядом на диван. Рядом находился отопительный прибор. Мама малыша положила между прибором и ребенком подушку.

Однако проснувшись утром, обнаружила под батареей тело ребенка с ожогами, передает Life.ru.