В Екатеринбурге ищут мужчину, пытавшегося ограбить ломбард в День всех влюбленных

Сотрудники ломбарда оказали мощное сопротивление.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Вечером во вторник, 14 февраля, вооруженный налетчик пытался ограбить ломбард, расположенный на улице Академика Бардина, 48, в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина попросил 26-летнего продавца показать ему товар, а затем ударил его неким предметом, завернутым в пакет. Продавцы не растерялись и оказали налетчику мощное сопротивление. В итоге злоумышленник сбежал, так и не успев ничего украсть.