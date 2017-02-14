В Екатеринбурге ищут мужчину, пытавшегося ограбить ломбард в День всех влюбленных

Сотрудники ломбарда оказали мощное сопротивление.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
Вечером во вторник, 14 февраля, вооруженный налетчик пытался ограбить ломбард, расположенный на улице Академика Бардина, 48, в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Мужчина попросил 26-летнего продавца показать ему товар, а затем ударил его неким предметом, завернутым в пакет. Продавцы не растерялись и оказали налетчику мощное сопротивление. В итоге злоумышленник сбежал, так и не успев ничего украсть.
- Полиция объявила розыск налетчика. Его приметы: возраст около 27 – 28 лет, рост около 175 сантиметров, среднее телосложение. На нем были надеты черная куртка с меховым капюшоном и черная шапка.
- Всех, кто что-то знает о местонахождении налетчика, полицейские просят обратиться по телефонам: +7 (343) 356-42-04 или 02.