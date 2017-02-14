В Екатеринбурге задержали парня, напавшего на учащихся колледжа

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Полицейские задержали в Екатеринбурге 20-летнего парня, подозреваемого в разбое, сообщили сегодня, 15 февраля, в пресс-группе УМВД. Молодой человек нападал на учащихся колледжа.

В понедельник, 13 февраля, в полицию обратились два молодых человека – 19 и 20 лет. Они рассказали, что днем на улице Титова, 11, на них напал неизвестный. Угрожая ножом, парень отобрал у них телефон и личные вещи. Общий ущерб студентов составил 17 тысяч рублей.

В тот же день полицейским удалось задержать злоумышленника. Дома у него нашли часть награбленного. Он признал свою вину и сейчас находится под стражей.