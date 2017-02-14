В Свердловской области школьник покончил с собой

17-летний парень разбился насмерть, спрыгнув с недостроенного здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В свердловском поселке Восточном покончил с собой 17-летний школьник, сообщает Life.ru сегодня, 15 февраля.

17-летний подросток спрыгнул с недостроенного здания на территории завода. По данным следствия, молодой человек умер на руках своей девушки, с которой он разговаривал по телефону перед тем, как прыгнуть.

В областном управлении Следственного комитета сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка, уже установлено, что подросток совершил суицид. Следователи опрашивают родных и знакомых погибшего и выясняют причины, которые толкнули юношу на этот шаг.

По предварительным данным, причиной самоубийства стали проблемы в семье. Эта версия является приоритетной, версию о влиянии на подростка так называемых «групп смерти» в соцсетях следователи не подтверждают.