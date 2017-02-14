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В Свердловской области школьник покончил с собой

В Свердловской области школьник покончил с собой
16+
17-летний парень разбился насмерть, спрыгнув с недостроенного здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В свердловском поселке Восточном покончил с собой 17-летний школьник, сообщает Life.ru сегодня, 15 февраля.
 
17-летний подросток спрыгнул с недостроенного здания на территории завода. По данным следствия, молодой человек умер на руках своей девушки, с которой он разговаривал по телефону перед тем, как прыгнуть. 
 
В областном управлении Следственного комитета сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка, уже установлено, что подросток совершил суицид. Следователи опрашивают родных и знакомых погибшего и выясняют причины, которые толкнули юношу на этот шаг.
 
По предварительным данным, причиной самоубийства стали проблемы в семье. Эта версия является приоритетной, версию о влиянии на подростка так называемых «групп смерти» в соцсетях следователи не подтверждают. 
  • По данным источника Life.ru, мальчика воспитывала бабушка. Его мама умерла от переохлаждения, после ее смерти повесился отец. При этом семью погибшего характеризовали как благополучную.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 15.02.2017, 15:17
Тэги: Дети, Происшествия
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