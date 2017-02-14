Отказалась сообщить, где лежат деньги: в Свердловской области осудили грузчика, забившего пенсионерку до смерти

Накануне пожилая женщина получила пенсию за несколько месяцев, и грабитель знал об этом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В Талице вынесли обвинительный приговор 36-летнему местному жителю, убившему пенсионерку из-за денег, сообщает сегодня, 15 февраля, свердловское управление СК России.

В Талице пьяный грузчик пришел грабить пенсионерку

По данным следствия, днем 25 июня прошлого года пьяный местный грузчик через забор проник во двор дома по улице Калинина в Талице, где проживала 73-летняя женщина. Накануне она получила более 40 тысяч рублей пенсию за несколько месяцев – более 40 тысяч рублей, и грабитель знал об этом. Он вооружился найденной во дворе деревянной палкой и постучал в двери дома.

Пожилая женщина отказалась отдать деньги грабителю, и была убита

Когда хозяйка вышла на стук, душегуб ударил ее палкой по голове, а затем затащил женщину в дом. Здесь он стал требовать, чтобы пенсионерка сказала ему, где находятся деньги. Но она отказалась, тогда негодяй начал избивать свою жертву палкой, нанося удары по различным частям тела.

От причиненных травм женщина погибла на месте. Грабитель стал обыскивать дом, но денег не нашел и покинул жилище.

Личность предполагаемого преступника была установлена следователем СКР и полицейскими по «горячим следам». Уже на следующий день он давал признательные показания. Допросы многочисленных свидетелей, протоколы осмотра места происшествия, вещественные улики и заключения судебных экспертиз подтвердили его вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей».

Подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подробности ритуальных убийств, совершенных экс-милиционером с Кавказа, читайте по ссылке.

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