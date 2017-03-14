Директор Музкомедии – о падении козырька здания на двух девушек: «Мы как предчувствовали, что пора делать ремонт»

Екатеринбурженки отделались испугом и ушибами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

Девушки, на которых рухнула часть крыши Театра музыкальной комедии, отделались ушибами. Как сообщили в Горздраве, после осмотра пострадавших отпустили домой.

– Они были госпитализированы в 36-ю больницу, которая имеет травматологический профиль, прокомментировали в ведомстве корреспонденту НАШЕЙ. – Но после осмотра врачей, включая нейрохирургов, они были отпущены домой. У одной зафиксировали ушиб мягких тканей головы, у другой – ушиб бедра. Но показаний для госпитализации не было. Можно сказать, отделались легким испугом.

В случившемся разбирается прокуратура

Тем не менее, в случившемся уже разбирается прокуратура, где уточнили, что на екатеринбурженок упала облицовочная плитка, отколовшаяся от фасада здания. Сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента.

– В частности, будут запрошены документы, чтобы установить сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра, – пояснили в прокуратуре Свердловской области. – Кроме того, будет установлено, когда проводился ремонт фасада, и какая организация его делала. А также будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам.

Кроме того, сотрудники прокуратуры запросят документы из больницы, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного пострадавшим.

Здание не ремонтировали с 2004 года

– Мы как предчувствовали, что пора уже делать ремонт, – ответил корреспонденту НАШЕЙ директор Музкомедии Михаил Сафронов. – Уже запланировали выделить на него большую сумму денег. Буквально на прошлой неделе простукали всю крышу, но, видимо, где-то пустот не обнаружили. Но, как только будет готова проектная документация, будет проведен ремонт козырьков по всему периметру здания.

– Пострадавшим будет оказана какая-то помощь?



– В этом пока нет необходимости. У них все нормально. Но если понадобится, то будет. Пока к нам с этим вопросом потерпевшие не обращались. Но, если что, мы с ними поддерживаем связь.

Директор театра уточнил, что здание было построено в 1933 году, а последний раз ремонтировалось в 2004-м.

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