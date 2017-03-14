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«Это не тот человек, который будет воровать»: как екатеринбургские бизнесмены отнеслись к приговору Александра Меренкова

«Это не тот человек, который будет воровать»: как екатеринбургские бизнесмены отнеслись к приговору Александра Меренкова
16+
Фото: Александр Меренков / facebook.com
По мнению некоторых, экс-директор «Северной казны» не заслужил того наказания, которое ему назначил суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

Накануне, 14 марта, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор директору некогда крупнейшей региональной страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову. Как пояснили в областной прокуратуре, его признали виновным в фальсификации финансовых документов компании и покушении на мошенничество в особо крупном размере. В итоге бизнесмена приговорили к 3 годам колонии, оштрафовав при этом на 300 тысяч рублей и запретив два года занимать руководящие посты.

Однако, как выяснил корреспондент НАШЕЙ, некоторых представителей бизнеса Екатеринбурга откровенно удивил столь суровый приговор. Особенно тех, кто знаком с Меренковым.

Так, сына известного банкира Владимира Фролова, входившего некогда в совет директоров уральского банка «Северная казна», который проработал вместе с отцом 16 лет, этот факт расстроил.

Фото: личная страница Андрея Фролова / facebook.com

– Наша семья уже много лет, как продала пакет страховой компании, – ответил владелец коворкинга «Соль» и бургерных «Огонь» Андрей Фролов. – Я, если честно, не в курсе причин такого приговора. Но Александр Меренков на меня всегда производил впечатление профессионала страхового бизнеса. Я удивлен и расстроен тем, что так сложилась его судьба.

Фролов-старший воздержался от комментариев, уточнив, что вышел из акционеров страховой компании почти десять лет назад и с самими Меренковым не общался уже очень давно. Но при этом он признался, что для него такой приговор тоже стал неожиданностью.

Учредитель общественного фонда «Социальная защита сотрудников специальных подразделений» и председатель свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич  также не согласен с таким решением суда.

Фото: личная страница Леонида Гункевича / facebook.com

– Обстоятельства дела не знаю, - признался Леонид Леонидович. – Но знаю Александра как порядочного предпринимателя и человека. Страховой бизнес очень зарегламентирован и,  думаю, региональной компании было сложно работать без нарушений. Но к такому решению отношусь негативно.

– То есть реального срока он, по вашему, все-таки не заслужил?

– У каждого преступления должен быть пострадавший и умысел. А тут этого не видно. Предприниматель делал все, чтобы спасти бизнес. Ходили разные слухи про злоключения страховой компании. Но это лишь слухи. Зачем о них говорить? Поэтому считаю, что не заслужил.

Директор Уральского филиала Красноярского энергомеханического завода Эдуард Филин тоже не разбирался в обстоятельствах дела, но он знает Меренкова уже 20 лет. И не верит, что этот человек способен на то, в чем его обвинили.

Фото: предоставлено Эдуардом Филиным

– С уверенностью могу сказать, что Александр – это не тот человек, который будет воровать и прятать какие-то активы, – считает Эдуард Филин. –  До меня доходили отголоски той борьбы, которую он вел, чтобы сохранить предприятие, чтобы выполнить обязательства перед клиентами страховой компании, перед ее учредителями. Возможно, какие-то из его действий способны были показаться неоднозначными с точки зрения закона, но это исключительно вопрос  трактовки. И та точка зрения, которая привела суд к такому радикальному решению, на мой взгляд, не единственная и точно не самая справедливая. Надеюсь, что суды следующих инстанций тщательней разберутся в мотивах Александра и предъявленных фактах, и обвинения в его адрес будут сняты.

Но, конечно, не все защищают бывшего главу «Северной казны». По словам другого предстваителя бизнеса в сфере страхования – директора екатеринбургского филиала компании «РЕСО-Гарантия» Ивана Косьмина – недобрососветсное ведение бизнеса одним из участников страхового сообщества в итоге приводит к тому, что страдают не только клиенты компании, но и весь рынок в целом.

– Конечно, все, что происходило с резервами и размещениями «Северной казны» известно только тем, кто этим занимался. И, на моей памяти, это первый приговор с реальным сроком за подобного рода нарушения, – прокомментирвал он. – Хотя с другой стороны реально пострадало большое количество физических и юридических лиц в связи с этим банкротством. А ответственность руководства компании за это никто не отменял.

Директор свердловского филиала страховой компании «Ингосстрах» Наталья Вагина, которая в свое время работала под руководством Меренкова, тоже не подозревала, что подобное когда-либо произойдет с таким профессионалом своего дела. Но в то же время она считает, что такого исхода можно было избежать, если бы руководство «Северной казны» вовремя позаботилось о резервах.

Фото: предоставлено Натальей Вагиной

– На самом деле, если компания правильно формирует резервы, никаких рисков у страховщиков нет. То есть самое главное относиться к деньгам клиентов не как к своим, а как  к деньгам, которые нужно отложить. Чтобы потом была возможность делать страховые выплаты. А когда некоторые компании начинают демпинговать, и им не хватает тарифа, понятно, что они эти деньги, скорее всего, не резервируют, – пояснила Наталья Вагина. – Но для надежных компаний, которые формируют резерв, таких рисков нет. Более того, Центробанк сейчас строго отслеживает эти моменты.  И тем компаниям, которые находились в группе риска из-за недоформированных резервов, было поставлено условие провести докапитализацию с помощью акционеров. И в итоге около 200 компаний, которым не удалось этого сделать, просто ушли с рынка. Остались только надежные.

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Евгений Светлый, 15.03.2017, 14:21
Тэги: Суд, Эксклюзив, Новости
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