Мужчину, тело которого нашли в Рефтинском водохранилище, убил таксист из Асбеста

Подозреваемый задержан.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
Полиция Сухого Лога задержала подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого с раной на шее был обнаружен 2 марта в Рефтинском водохранилище, сообщили в областном УМВД 14 марта.
Тело мужчины с колото-резаной раной на шее нашли в канале сброса теплой воды в Рефтинском водохранилище. Чтобы установить обстоятельства гибели мужчины, полицейские проверили прибрежную территорию, ориентировали дежурные наряды полиции Сухого Лога и Асбеста, а следователи обратились к общественности с просьбой помочь установить личность убитого.
Вскоре выяснилось, что погибший – 40-летний житель Асбеста, ранее не судимый. Силовики установили и личность подозреваемого в убийстве – 30-летнего таксиста из Асбеста, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
- Мужчина признался в убийстве и дал признательные показания. Он рассказал, что убил приятеля в середине февраля во время совместного застолья. Труп он вывез на своей «девятке» и скинул в водохранилище.
- Задержанный заключен под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.