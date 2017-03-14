Екатеринбуржец пойдет под суд за изнасилование школьницы, совершенное шесть лет назад

Мужчину нашли в одной из колоний, где он отбывал срок за аналогичное преступление.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге будут судить 35-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в областном управлении Следственного комитета 15 марта.

Преступление произошло шесть лет назад. По версии следствия, в ночь на 13 августа 2010 года во дворе на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге подозреваемый напал на 15-летнюю школьницу , избил ее и изнасиловал. Девушка обратилась в полицию, однако поиски насильника затянулись на шесть лет.

Во время расследования дела были проведены молекулярно-генетические экспертизы биологического материала, по результатам которой составили генотип лица подозреваемого. Однако установить личность мужчины следователи не смогли, поэтому расследование дела было приостановлено.