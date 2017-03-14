В лесу под Екатеринбургом мужчина пытался застрелить жену из охотничьего ружья

Конфликт между супругами произошел в машине по пути домой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
Екатеринбуржец во время ссоры с супругой выстрелил в нее из своего охотничьего ружья, сообщили в свердловском управлении Росгвардии 15 марта.
Ссора на почве ревности между супругами произошла, когда они возвращались на своем автомобиле домой от гостей. За рулем находилась женщина, так как ее муж был в нетрезвом состоянии. Во время перепалки мужчина потребовал от супруги, чтобы она съехала с дороги в лес, после чего достал свое охотничье ружье и открыл стрельбу по жене.
Женщине удалось выбежать из машины, поймать на страссе попутный автомобиль и сообщить о произошедшем. Получив информацию о стрельбе, полицейские отправились на поиски агрессивного мужчины.
- В лесополосе в районе аэропорта Кольцово сотрудники Росгвардии нашли брошенный «Мицубиси», на пассажирском сиденье которого находился мужчина. Рядом с автомобилем лежали три гильзы 16-го калибра.
- Незарегистрированное оружие и патроны изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!