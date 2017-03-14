В центре Екатеринбурга загорелась закусочная

На месте ЧП находятся спасатели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
В Екатеринбурге утром 15 марта загорелась закусочная, сообщил НАШЕЙ очевидец Алексей.
Закусочная горит на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Куйбышева, пожарные борются с огнем в эти минуты. Очевидцы сообщают, что горит закусочная сербской кухни «Югославия». В этом же павильоне находился цветочный магазин.
Пожар начался в девятом часу утра, густой дым окутал близлежащие улицы.
Фото: Алексей Оборин
Фото: Алексей Оборин
Фото: Анна Глушановская
Фото: соцсети
Фото: соцсети
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