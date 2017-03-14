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В центре Екатеринбурга загорелась закусочная

В центре Екатеринбурга загорелась закусочная
16+
Фото: Алексей Оборин
На месте ЧП находятся спасатели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге утром 15 марта загорелась закусочная, сообщил НАШЕЙ очевидец Алексей.
 
Закусочная горит на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Куйбышева, пожарные борются с огнем в эти минуты. Очевидцы сообщают, что горит закусочная сербской кухни «Югославия». В этом же павильоне находился цветочный магазин.
 
Пожар начался в девятом часу утра, густой дым окутал близлежащие улицы. 
 
в екатеринбурге сгорела закусочная
Фото: Алексей Оборин
 
Фото: Алексей Оборин
 
Фото: Анна Глушановская
 
Фото: соцсети
 
Фото: соцсети
  • За новость о пожаре НАШ читатель Алексей Оборин получает 300 рублей, читательница Анна Глушановская – 200 рублей.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 15.03.2017, 09:13
Тэги: Пожар
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