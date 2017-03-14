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В следственном изоляторе Екатеринбурга умер заключенный: в ГУФСИН сказали, что он покончил с собой

В следственном изоляторе Екатеринбурга умер заключенный: в ГУФСИН сказали, что он покончил с собой
16+
Фото: pg21.ru
Мужчина был ранее судим за педофилию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге в следственном изоляторе №1 на прошлой неделе умер осужденный. В ГУФСИН уточнили, что это было самоубийство, написал «АиФ-Урал» во вторник, 14 марта.
 
По информации источника издания, осужденный мужчина покончил с собой камере №411 четвертого блока следственного изолятора. Для всех это было банным днем, а мужчина остался один в камере. Когда все вернулись, тело мужчины было найдено в петле.
 
Источник утверждает, что мужчина уже обсуждал с сокамерниками свои мысли суицидального характера. Также известно, что мужчина был ранее судим за педофилию.
 
В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области факт ЧП подтвердили.

— Инцидент произошел 2 марта в СИЗО № 1 Екатеринбурга. Насильственных действий в отношении заключенного не было применено. В настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками  ГУФСИН и доследственная проверка Следственным комитетом. Обстоятельства произошедшего выясняются, — отметили  в пресс-службе ведомства.

  • В Следственном комитете уточнили, что признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было.
  • В рамках проверки уточнить уголовную статью осужденного в ГУФСИН не смогли. Стоит отметить, что в ноябре 2014 года в СИЗО №1 покончил с собой мужчина, обвиняемый в аналогичных преступлениях.

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Марина Подкорытова, 15.03.2017, 19:15
Тэги: Происшествия, Смерть, Мужчины
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