В следственном изоляторе Екатеринбурга умер заключенный: в ГУФСИН сказали, что он покончил с собой

Мужчина был ранее судим за педофилию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге в следственном изоляторе №1 на прошлой неделе умер осужденный. В ГУФСИН уточнили, что это было самоубийство, написал «АиФ-Урал» во вторник, 14 марта.

По информации источника издания, осужденный мужчина покончил с собой камере №411 четвертого блока следственного изолятора. Для всех это было банным днем, а мужчина остался один в камере. Когда все вернулись, тело мужчины было найдено в петле.

Источник утверждает, что мужчина уже обсуждал с сокамерниками свои мысли суицидального характера. Также известно, что мужчина был ранее судим за педофилию.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области факт ЧП подтвердили.

— Инцидент произошел 2 марта в СИЗО № 1 Екатеринбурга. Насильственных действий в отношении заключенного не было применено. В настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками ГУФСИН и доследственная проверка Следственным комитетом. Обстоятельства произошедшего выясняются, — отметили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было.

В рамках проверки уточнить уголовную статью осужденного в ГУФСИН не смогли. Стоит отметить, что в ноябре 2014 года в СИЗО №1 покончил с собой мужчина, обвиняемый в аналогичных преступлениях.