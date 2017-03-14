Замглавы свердловской колонии упал в обморок, услышав свой срок за убийство заключенного

Подсудимые обвиняются в убийстве 26-летнего осужденного.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
Гособвинение просит отправить в тюрьму на 15 лет экс-главу невьянской колонии № 46, где убили заключенного, его заместителя и младшего инспектора группы надзора - на 14 лет, сообщает Znak.com 15 марта.
Бывшему главе ИК-46 Илье Чикину грозит 15 лет тюрьмы, его заместителю Алексею Николаеву и младшему инспектору Дмитрию Усову - по 14 лет тюрьмы. Николаев, услышав от стороны гособвинения свой срок, упал в обморок прямо в зале суда - ни подсудимые, ни их адвокаты не ожидали, что сроки будут такими большими.
Трое сотрудников колони обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть заключенного - Агбарали Агбаралиева, который погиб в июне 2015 года. По версии следствия, 26-летнего заключенного отправили в штрафной изолятор, где его избили Николаев и Усов, после чего пристегнули его наручниками к решетке у входа в изолятор. В таком положении заключенный находился несколько дней, после чего снова был избил, на этот раз Чикиным.
Затем терапевт колонии решил срочно госпитализировать Агбаралиева, который пожаловался на ухудшение здоровья. 4 июля заключенный умер в городской больнице Невьянска.
- Чикин также обвиняется в растрате - в ноябре 2012 года он назначил на должность водителя младшего инспектора охраны колонии. Подчиненный Чикина получал две зарплаты, хотя фактически работал только водителем. Ущерб от махинаций составил 124 тысячи рублей. Чикин признал свою вину только в этом эпизоде.