Замглавы свердловской колонии упал в обморок, услышав свой срок за убийство заключенного

Подсудимые обвиняются в убийстве 26-летнего осужденного.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

Гособвинение просит отправить в тюрьму на 15 лет экс-главу невьянской колонии № 46, где убили заключенного, его заместителя и младшего инспектора группы надзора - на 14 лет, сообщает Znak.com 15 марта.

Бывшему главе ИК-46 Илье Чикину грозит 15 лет тюрьмы, его заместителю Алексею Николаеву и младшему инспектору Дмитрию Усову - по 14 лет тюрьмы. Николаев, услышав от стороны гособвинения свой срок, упал в обморок прямо в зале суда - ни подсудимые, ни их адвокаты не ожидали, что сроки будут такими большими.

Трое сотрудников колони обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть заключенного - Агбарали Агбаралиева , который погиб в июне 2015 года. По версии следствия, 26-летнего заключенного отправили в штрафной изолятор, где его избили Николаев и Усов, после чего пристегнули его наручниками к решетке у входа в изолятор. В таком положении заключенный находился несколько дней, после чего снова был избил, на этот раз Чикиным.

Затем терапевт колонии решил срочно госпитализировать Агбаралиева, который пожаловался на ухудшение здоровья. 4 июля заключенный умер в городской больнице Невьянска.