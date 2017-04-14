Следователи проводят проверку из-за смерти 8-летней девочки в реанимации в Ревде

В больнице сказали, что у ребенка была пневмония.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017
Следователи проверяют обстоятельства смерти ребенка в больнице Ревды
Восьмилетняя Ульяна из Ревды попала в городскую больницу с температурой. Вечером девочка умерла в реанимации, написал Ura.ru 15 апреля. Следователи проводят проверку.
Девочке из-за температуры педиатр сначала выписал лечение дома, но когда ей стало хуже, на скорой ее привезли в больницу. Ребенка перевели в реанимацию, где через несколько часов он умер.
— Следственный отдел по Ревде проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Предстоит выяснить обстоятельства, сопутствующие заболеванию, качество оказанной помощи, будут опрошены родные девочки и медработники, — прокомментировал ЧП старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.