В Екатеринбурге многодетная семья пыталась выдать драку между сыном и отцом за нападение коллекторов

Полиция проверила запись камер видеонаблюдения: никто из посторонних в квартиру не заходил.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

Многодетная семья из Екатеринбурга пыталась выдать домашнюю драку за нападение коллекторов. Соседи рассказали, что из их квартиры выбежал 15-летний сын весь в крови, написал Life 15 апреля.

13 апреля в одной из квартир на первом этаже жилого дома на Родонитовой соседи услышали крики. В квартире живет семья с тремя детьми, ни в каких скандалах замечены не были. Плач и крики о помощи стали слышны по всему подъезду.

Соседи, пришедшие домой около 9 вечера, увидели в подъезде 15-летнего подростка, державшегося за пах. Он убрал руку, хлынула кровь. Жители вызвали скорую помощь.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, оказалось, что пострадал не только мальчик, но и отец, который был сильно избит. А мать рассказала, что в их квартиру ворвались двое неизвестных, которые пырнули ребенка ножом в пах, а ее мужа жестоко побили. Она была уверена, что это коллекторы, которые перепутали ее дверь с соседями, а им уже приходили письма с угрозами в связи с имеющейся у них задолженностью.

Сами соседи информацию о коллекторах полностью опровергают: ни за кем из жильцов никаких больших долгов не числится, квитанций с угрозами никто не видел. Полиция проверила запись камер видеонаблюдения и пришла к выводу, что никто из посторонних в квартиру пострадавших не заходил.

Фото: предоставили соседи пострадавшего ребенка Life.ru

— Из квартиры дома, находящегося на улице Родонитовой, был госпитализирован несовершеннолетний 2002 года рождения с колото-резаным ранением, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.