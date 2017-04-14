В Екатеринбурге многодетная семья пыталась выдать драку между сыном и отцом за нападение коллекторов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017
Многодетная семья из Екатеринбурга пыталась выдать домашнюю драку за нападение коллекторов. Соседи рассказали, что из их квартиры выбежал 15-летний сын весь в крови, написал Life 15 апреля.
13 апреля в одной из квартир на первом этаже жилого дома на Родонитовой соседи услышали крики. В квартире живет семья с тремя детьми, ни в каких скандалах замечены не были. Плач и крики о помощи стали слышны по всему подъезду.
Соседи, пришедшие домой около 9 вечера, увидели в подъезде 15-летнего подростка, державшегося за пах. Он убрал руку, хлынула кровь. Жители вызвали скорую помощь.
— Из квартиры дома, находящегося на улице Родонитовой, был госпитализирован несовершеннолетний 2002 года рождения с колото-резаным ранением, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
— По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.
- МВД Екатеринбурга проводит проверку и выяснение обстоятельств по делу.