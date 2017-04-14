На Уралмаше из горящей машины еле успели вытащить пьяного водителя

Он просто хотел послушать музыку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В ночь на 15 апреля около дома на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге сгорел автомобиль ВАЗ-2108 с водителем внутри. Мужчину удалось вовремя вытащить и спасти, сообщили в ГУ .



Сообщение о пожаре на Космонавтов, 78а поступило спасателям в 00.20.

— Площадь горения составила 10 квадратных метров, автомобиль выгорел практически полностью. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. В 00.32 огонь был локализован, еще через две минуты ликвидировали открытое горение. Окончательно пожар был потушен в 00.48, — уточнили в областном МЧС.

В салоне машины в момент возгорания был водитель, со слов очевидцев, мужчина, был пьян. Его успел спасти житель дома, разбив окно машины.





Как мужчина рассказал, он увидел под окнами дома машину, которая загорелась, и выбежал к ней. На водительском сидении был владелец авто без сознания.