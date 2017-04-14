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На Уралмаше из горящей машины еле успели вытащить пьяного водителя

На Уралмаше из горящей машины еле успели вытащить пьяного водителя
16+
Фото: служба спасения СОВА
Он просто хотел послушать музыку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В ночь на 15 апреля около дома на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге сгорел автомобиль ВАЗ-2108 с водителем внутри. Мужчину удалось вовремя вытащить и спасти, сообщили в ГУ .

Сообщение о пожаре на Космонавтов, 78а поступило спасателям в 00.20.

— Площадь горения составила 10 квадратных метров, автомобиль выгорел практически полностью. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. В 00.32 огонь был локализован, еще через две минуты ликвидировали открытое горение. Окончательно пожар был потушен в 00.48, — уточнили в областном МЧС.

В салоне машины в момент возгорания был водитель, со слов очевидцев, мужчина, был пьян. Его успел спасти житель дома, разбив окно машины.



Как мужчина рассказал, он увидел под окнами дома машину, которая загорелась, и выбежал к ней. На водительском сидении был владелец авто без сознания.

— Искры шли из глушителя, задняя часть машины уже горела. Я смотрю, а там человек сидит. Он был без сознания. Я подбегаю и выдергиваю его от туда, — рассказал молодой человек e1.

В полиции уточнили, что водитель был пьян.

— В отдел полиции №14 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ. Данный факт произошел у дома 78а на улице Космонавтов, где в ходе разбирательств сотрудники полиции доставили в дежурную часть нетрезвого владельца отечественного авто. Мужчина перебрав с алкоголем решил послушать музыку в машине, при этом газовал так, что искры летели из выхлопной трубы. По предварительным данным, это и стало причиной возгорания. Благодаря бдительности граждан мужчину удалось спасти из горящей машины. Он не пострадал. Сейчас он находится в камере для административно задержанных, где ожидает суда, — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

  • Ему грозит штраф за совершение административного правонарушения по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 15.04.2017, 12:00
Тэги: Авто, Происшествия, Фото
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