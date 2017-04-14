В Нижнем Тагиле пассажирка выпала из маршрутки прямо во время движения

Она сильно ударилась головой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

Пассажирка маршрутки в Нижнем Тагиле выпала, потому что решила выйти на ходу, написал Tagilcity 15 апреля.

ЧП произошло вчера утром, 14 апреля, на Гальянке. На Черноисточинском шоссе 44-летний водитель автобуса ГАЗ-32213 следовал по своему маршруту на ГГМ в Нижнем Тагиле с пятью пассажирами в салоне.



В это время одна из пассажирок, женщина 46 лет, не дождавшись полной остановки автобуса, открыла дверь маршрутки и решила выйти. В итоге она выпала из машины и ударилась. Информацию подтверждили и другие люди, находившиеся в салоне маршрутки.