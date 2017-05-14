На Вторчермете молодой мужчина выпал с балкона десятого этажа

Знакомый, стоявший внизу, в грубой форме уговаривал его не прыгать, но это не помогло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Сегодня, 15 мая, днем с балкона дома на улице Братской в Екатеринбурге выпал молодой мужчина. По сообщению очевидца Ильи, он выпрыгнул с 10-го этажа. Мужчина погиб. Информацию о гибели мужчины подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- Сообщение об обнаружении трупа мужчины 1989 года рождения поступило в отдел полиции № 12 в 16.30. Полученные им травмы характерны для падения с высоты. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, - сообщили НАШЕЙ в пресс-группе УМВД.

На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, как мужчина стоит на карнизе балкона десятого этажа. Мужчина, стоящий внизу, судя по всему его знакомый, уговаривает его залезть обратно и не прыгать. Некоторое время он мечется в нерешительности, однако потом совершает прыжок и погибает.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику! Его не стоит смотреть слабонервным, беременным и несовершеннолетним людям!