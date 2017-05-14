В Екатеринбурге на 9-летнего мальчика упал бетонный забор: у него разрыв кишки

Ребенку провели операцию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Екатеринбурге в пятницу, 12 мая, на 9-летнего ребенка упал кусок бетонного забора. Прокуратура проводит проверку ЧП.

По предварительной информации, ЧП произошло во дворе многоэтажки на Бебеля, 138 12 мая. Около 17.40 9-летний ребенок отпросился у мамы погулять. Примерно в 18.30 он вернулся вместе с друзьями домой и рассказал, что во время игры он подбежал к забору, и часть ограждения рухнула прямо на него.

Из-за плохого самочувствия ребенка госпитализировали в городскую больницу, где ему был поставлен диагноз – разрыв двенадцатиперстной кишки. Ребенка прооперировали. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по факту травмирования мальчика.

— Известно, что обслуживает многоквартирный дом, во дворе которого произошло происшествие, ТСЖ «Уралмонолит–Север». В ходе проверки будет затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. Будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к травмированию ребенка, в том числе, когда проводился ремонт ограждения, а также будет установлено должностное лицо, которое должно было следить за надлежащим состоянием ограждения и прочностью конструкции, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.