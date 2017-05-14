В Екатеринбурге полиция ищет мужчин, избивших продавца пивного магазина на Пальмиро Тольятти

Он попал в больницу с гематомами и травмами.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
В Екатеринбурге вечером в воскресенье, 14 мая, двое мужчин ворвались в пивной магазин и жестоко избили продавца, уточнили в УМВД по Екатеринбургу.
ЧП произошло в магазине на Пальмиро Тольятти, 19. Как рассказали очевидцы, туда зашли двое, дождались, когда все выйдут, напали на продавца, начали его избивать в помещении, а потом вытолкали на улице.
– Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8. По предварительной информации, пострадавший мужчина получил гематомы и черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства этого ЧП и ведет розыск нападавших. Говорить о грабеже и хищении пока преждевременно, – рассказали УМВД Екатеринбурга.
- По предварительным данным, из магазина ничего не пропало.
- В сети появилась видеозапись с места ЧП. Там видно, как трое мужчин зашли в магазин, некоторое время стояли внутри, видимо, дожидаясь, когда продавец освободится. В какой-то момент один из этой компании начал провоцировать молодого человека за прилавком, бросая в него какими-то предметами и банками с витрины. Парень выбежал из-за прилавка и набросился на него. После чего двое стали избивать его руками и запинывать ногами. Третий же мужчина пытался остановить агрессоров, но не особо активно.