В Екатеринбурге полиция ищет мужчин, избивших продавца пивного магазина на Пальмиро Тольятти

Он попал в больницу с гематомами и травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Екатеринбурге вечером в воскресенье, 14 мая, двое мужчин ворвались в пивной магазин и жестоко избили продавца, уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

ЧП произошло в магазине на Пальмиро Тольятти, 19. Как рассказали очевидцы, туда зашли двое, дождались, когда все выйдут, напали на продавца, начали его избивать в помещении, а потом вытолкали на улице.

– Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8. По предварительной информации, пострадавший мужчина получил гематомы и черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства этого ЧП и ведет розыск нападавших. Говорить о грабеже и хищении пока преждевременно, – рассказали УМВД Екатеринбурга.