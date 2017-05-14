В Екатеринбурге жители из соседнего дома спасли семью из горящей квартиры на Боровой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
— На улице Боровая, 24 в многоэтажном жилом доме на площади 4 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на 7-ом этаже. В результате пожара есть пострадавшие. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава. В 2.55 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3.47, — рассказали в МЧС.
— Я ночью стояла на балконе, услышала крик из дома напротив. Сразу сказала своему мужу и его другу, и те побежали. Мужчины увидели, что люди стоят на балконе седьмого этажа и зовут на помощь. Попросив скинуть им ключи, они поднялись и помогли всей семье, где были дети 8 и 9 лет, выйти на улицу, — сообщила местная жительница Екатерина.
- Пожарных на место ЧП вызвали уже соседи.
- В выходные в пожаре в Рефтинском погибли четыре человека, один попал с больницу.