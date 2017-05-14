В Екатеринбурге жители из соседнего дома спасли семью из горящей квартиры на Боровой

Из-за угарного газа в квартире на седьмом этаже чуть не отравились маленькие дети и собака.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Екатеринбурге в ночь на 15 мая в Пионерском микрорайоне загорелась квартира на седьмом этаже. Семье оттуда помогли выбраться жители дома напротив, в пожаре могли пострадать и дети.

Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 2.35 в ночь на 15 мая.

— На улице Боровая, 24 в многоэтажном жилом доме на площади 4 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на 7-ом этаже. В результате пожара есть пострадавшие. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава. В 2.55 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3.47, — рассказали в МЧС.

Как написали на e1, в квартире в это время была семья с двумя маленькими детьми и псом, пожар начался на кухне.