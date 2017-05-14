В Екатеринбурге двое попали в больницу после серьезной драки около «Дирижабля»

Полиция задержала участников конфликта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В ночь с 13 на 14 мая около ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге в массовой драке пострадали трое, написали 15 мая «Вечерние ведомости».

Как сообщил источник издания, в серьезной драке на Ботанике как минимум три человека получили серьезные травмы и были госпитализированы в 24 ГКБ. Они пока не пришли в сознание. По словам очевидцев, у потерпевших диагностированы многочисленные ушибы и черепно-мозговые травмы.

— В отделе полиции №12 порекомендовали не писать заявления, а сам материал проверки был передан участковому уполномоченному на «списание», — сообщил источник издания.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу НАШЕЙ прокомментировали, что никакой массовой драки там не было.