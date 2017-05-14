Забрал розы и изнасиловал продавца: в Екатеринбурге задержали налетчика на цветочный магазин

Мужчина признался полиции, что хотел сделать подарок своей матери.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Сотрудники уголовного розыска задержали в Екатеринбурге 24-летнего мужчину, который 6 мая напал на цветочный магазин и изнасиловал девушку-продавца в Кировском районе. Об этом НАШЕЙ сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-группе УМВД.

Глубокой ночью мужчина зашел в цветочный магазин. По словам продавца, в такое время она не пускает покупателей внутрь, продавая цветы через окошко, но опрятный молодой человек вызвал у нее доверие. Неожиданно мужчина достал нож и забрал у продавца деньги и мобильный телефон. Затем он, продолжая угрожать, изнасиловал ее. Напоследок мужчина прихватил несколько роз, мягких игрушек и скрылся. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Спустя неполную неделю сотрудники уголовного розыска вычислили налетчика. Им оказался 24-летний безработный местный житель, который ранее был судим за разбой. Он освободился из тюрьмы в прошлом году.

Задержанный рассказал, что хотел порадовать подарком свою мать. За сюрпризом он отправился с ножом в цветочный магазин. Прибыв на место, он отметил, что продавец молодая симпатичная девушка, и решил взять ее силой.

На фото: украденные игрушки и цветы