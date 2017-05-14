В Екатеринбурге задержали рецидивиста, нападавшего на своих жертв в медицинской маске

Одной из женщин он порезал ножом лицо и руки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Нападение на 47-летнюю женщину неподалеку от строительного гипермаркета «Леруа Мерлен», что находится на переулке Базовом, произошло 5 мая средь бела дня.



Как выяснили сотрудники полиции, это случилось около 16.00, когда пострадавшая шла по безлюдному переулку у железнодорожных путей. В этот момент к ней подошел мужчина в медицинской маске. Угрожая ножом, он выхватил у женщины сумку, а когда та попыталась отбиться от него, порезал ей лицо и руки, после чего скрылся.



Когда пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали первую помощь, выяснилось, что она запомнила лишь отдельные черты нападавшего. Так как, помимо маски, заранее спланировавший нападение мужчина надел солнцезащитные очки и ветровку с капюшоном. Но, несмотря на это, спустя восемь дней, 14 мая, полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц города.

– Нападавшим оказался 54-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за убийство, грабежи и разбойные нападения, - прокомментировали в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. – Более половины своей жизни подозреваемый провел в местах лишения свободы.

Список его «подвигов» пополнился еще одни уголовным делом по статье «Разбой», по которой ему грозит до 5 лет. Кроме того, полицейские проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.

Всех, кто пострадал от его рук, просят сообщить об этом по телефонам: (343) 356-42-07, 8-963-444-43-75.

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