В Качканаре из окна выпал годовалый ребенок

Малыш играл возле открытого окна со старшим братом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Качканаре из окна дома на улице Советской выпал годовалый ребенок. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает «Качканарский четверг».

Сообщение о падении ребенка поступило в полицию от фельдшера скорой помощи. Малыш выпал из окна первого этажа.

По данным полиции, ребенок играл возле открытого окна со своим старшим братом. Взрослых рядом с ними в этот момент не было. В результате падения он получил легкое сотрясение головного мозга. Сейчас малыш находится в городской больнице.