В Качканаре из окна выпал годовалый ребенок

Малыш играл возле открытого окна со старшим братом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
В Качканаре из окна дома на улице Советской выпал годовалый ребенок. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает «Качканарский четверг».
Сообщение о падении ребенка поступило в полицию от фельдшера скорой помощи. Малыш выпал из окна первого этажа.
По данным полиции, ребенок играл возле открытого окна со своим старшим братом. Взрослых рядом с ними в этот момент не было. В результате падения он получил легкое сотрясение головного мозга. Сейчас малыш находится в городской больнице.
- По факту произошедшего полиция проводит проверку. По ее результатам примут решение о привлечении родителей к административной ответственности.
- В Екатеринбурге с 10 этажа на улице Братской выпал 28-летний мужчина. Спасти его не удалось.