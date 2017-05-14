В колонию строгого режима в Краснотурьинске с помощью арбалета закинули мобильники

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
Cотрудники исправительной колонии в Краснотурьинске нашли на территории стрелы с примотанными мобильными телефонами, которые кто-то пытался перебросить заключенным.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, в ИК-3 строгого режима во время патрулирования внутренней запретной зоны на одном из участков контрольно-следовой полосы сотрудники нашли сверток, который был примотан скотчем к арбалетной стреле. Внутри было два сотовых телефона. Случай "робингудства" уже не первый.
— Каждый год сотрудники учреждений ГУФСИН предотвращают доставку в учреждения сотен средств связи, наркотических средств и задерживают десятки граждан, которые пытаются доставить запрещенные предметы в режимные учреждения. Граждане, совершающие подобные действия нарушают закон и несут уголовное и административное наказание, — уточнили в ГУФСИН.