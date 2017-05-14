Прокуратура выясняет, откуда в лесу около Артемовского появились просроченные медикаменты, которыми отравились дети

Ребята находятся в больнице под присмотром врачей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Артемовском прокуратура организовала проверку в связи с отравлением шести детей медпрепаратами, сообщили в пресс-службе областного ведомства 15 мая.

ЧП случилось 14 мая вечером. Шестеро ребят в возрасте от 9 до 13 лет во время прогулки около села Большое Трифоново Артемовского городского округа нашли и попробовали медицинский препарат бронхолитического действия.

— Дети были на улице одни без взрослых. В итоге всех шестерых госпитализировали в Артемовскую центральную районную больницу с признаками медикаментозного отравления. По данным больницы, угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей, — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура будет заниматься проверкой условий проживания детей, будет дана оценка проведенной предупредительной работы органами профилактики, а также установлены причины нахождения ребят на улице без присмотра родителей.