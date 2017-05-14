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Прокуратура выясняет, откуда в лесу около Артемовского появились просроченные медикаменты, которыми отравились дети

Прокуратура выясняет, откуда в лесу около Артемовского появились просроченные медикаменты, которыми отравились дети
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ребята находятся в больнице под присмотром врачей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Артемовском прокуратура организовала проверку в связи с отравлением шести детей медпрепаратами, сообщили в пресс-службе областного ведомства 15 мая.
 
ЧП случилось 14 мая вечером. Шестеро ребят в возрасте от 9 до 13 лет во время прогулки около села Большое Трифоново Артемовского городского округа нашли и попробовали медицинский препарат бронхолитического действия. 

— Дети были на улице одни без взрослых. В итоге всех шестерых госпитализировали в Артемовскую центральную районную больницу с признаками медикаментозного отравления. По данным больницы, угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей, — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура будет заниматься проверкой условий проживания детей, будет дана оценка проведенной предупредительной работы органами профилактики, а также установлены причины нахождения ребят на улице без присмотра родителей.

  • Также будут устанавливаться обстоятельства, каким образом препараты с истекшим сроком годности оказались в лесу около поселка. 
  • По всем фактам выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле Артемовский городской прокуратуры.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 15.05.2017, 10:42
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
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