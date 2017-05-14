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В Свердловской области шесть ребят отравились лекарством для больных астмой

В Свердловской области шесть ребят отравились лекарством для больных астмой
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Артемовском после отравления в больницу попали шесть детей. Как сообщил Life 14 мая, по предварительным данным, они пострадали из-за препарата для больных астмой.
 
Шесть ребят, среди которых есть дошкольники, были госпитализированы в выходные в больницу после отравления формотеролом. ЧП произошло в Артемовском Свердловской области.
  • Врачи выясняют, как к детям мог попасть препарат, который используется для ингаляций больным бронхиальной астмой.
 
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 15.05.2017, 08:51
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
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