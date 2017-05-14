В Свердловской области шесть ребят отравились лекарством для больных астмой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Артемовском после отравления в больницу попали шесть детей. Как сообщил Life 14 мая, по предварительным данным, они пострадали из-за препарата для больных астмой.

Шесть ребят, среди которых есть дошкольники, были госпитализированы в выходные в больницу после отравления формотеролом. ЧП произошло в Артемовском Свердловской области.